Çöp toplayan turistlere ödül

15 Temmuz'da başlayacak deneme planına göre Danimarka'nın başkentinde çöp toplama gibi faaliyetlerde bulunanlara ödül verecek.

Girişim kapsamında turistler çalışmalarının karşılığında ücretsiz öğle yemeği, kahve, kadeh şarap ve kano kiralama imkanına sahip olabilecek.

Kopenhag Turizm Kurulu, CopenPay Planı'nın turizmin "çevresel yükünü" telafi etmek için tasarlandığını bildirdi.

Turizm Kurulu İletişim Şefi Rikke Holm Petersen "yeşil dönüşüme doğru sadece küçük bir adım" olduğunu söylediği uygulama hakkında yaptığı açıklamada "Yurtdışına seyahat ettiğinizde, başka yerlere uçtuğunuzda veya arabanızla seyahat ettiğinizde, çevreyi kirletiyorsunuz. Değiştirebileceğimiz şeylerden biri de insanların varış noktalarında daha sürdürülebilir davranmasını sağlamak" diye konuştu.