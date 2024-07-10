Çöp toplayan turistlere ödül

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çöp toplayan turistlere ödül

Kopenhag Turizm Kurulu, şehre gelen turistlerin ziyaretleri sırasında çevre dostu faaliyetlere katılmaları halinde ücretsiz yiyecek ve aktivitelerle ödüllendirileceğini duyurdu.

15 Temmuz'da başlayacak deneme planına göre Danimarka'nın başkentinde çöp toplama gibi faaliyetlerde bulunanlara ödül verecek.

Girişim kapsamında turistler çalışmalarının karşılığında ücretsiz öğle yemeği, kahve, kadeh şarap ve kano kiralama imkanına sahip olabilecek.

Kopenhag Turizm Kurulu, CopenPay Planı'nın turizmin "çevresel yükünü" telafi etmek için tasarlandığını bildirdi.

Turizm Kurulu İletişim Şefi Rikke Holm Petersen "yeşil dönüşüme doğru sadece küçük bir adım" olduğunu söylediği uygulama hakkında yaptığı açıklamada "Yurtdışına seyahat ettiğinizde, başka yerlere uçtuğunuzda veya arabanızla seyahat ettiğinizde, çevreyi kirletiyorsunuz. Değiştirebileceğimiz şeylerden biri de insanların varış noktalarında daha sürdürülebilir davranmasını sağlamak" diye konuştu.

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