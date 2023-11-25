Çorap izi öldürüyor mu?

Kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken belirtilerden biri de kolda hissedilen ağrılardır.

Bu ağrılar erkeklerde genellikle sol kolda, kadınlarda ise her iki kolda ortaya çıkabilir.

Ancak kadınlarda koldaki ağrılar sinirsel nedenlerle de oluşabileceğinden, doğru teşhis için uzman bir doktora başvurmak gerekir.

Kalp hastalıklarının sık rastlanan bir diğer işareti de şiddetli öksürüktür. Özellikle öksürük pembe renkli bir sıvı ile birlikte gelirse, bu kalp yetmezliğinin bir göstergesi olabilir.

Kalp rahatsızlıkları karaciğer bölgesinde bulunan sindirim sularını da etkileyebilir. Bu nedenle mide bulantısı, iştah kaybı gibi problemler yaşanabilir. Bu sağlık sorunlarına karın ağrısı da eşlik edebilir. Bu belirtilerin hepsini aynı anda gözlemliyorsanız, doktora gitmeniz önerilir.

Araştırmalar, kaygı bozukluğu yaşayan kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kaygı seviyeniz birçok hastalığın nedeni olabilir.

Kalp hastalıklarının en yaygın semptomlarından biri de bilinç kaybı ve bayılmadır. Bunun nedenleri arasında kalbin kanı yeterince pompalayamaması veya kalp damarlarında tıkanıklık olması gibi faktörler bulunuyor. Bilinç kaybı, bayılma gibi durumlarla karşılaşırsanız, hemen bir uzmanla görüşmelisiniz. Kan akışının azalması veya kanın yeterli şekilde pompalanamaması sonucunda ciltte morarma görülebilir. Bu semptom çok sık karşılaşılan bir belirti değildir. Şok etkisiyle oluşan bu sorun vücudun her yerinde veya belirli bölgelerinde ortaya çıkabilir.

Araştırmalar, egzama hastalarının %48’inin yüksek tansiyon, %29’unun ise yüksek kolesterol sorunu yaşadığını ortaya koyuyor. Zona hastalığı olan kişilerin ise diğerlerine göre kalp hastalıklarına yakalanma olasılığı %59 daha fazladır. Bacak, ayak veya ayak bileklerinizde nedeni belli olmayan şişlikler meydana gelebilir.

Kalbin kanı iyi pompalayamaması halinde, kan damarlarındaki sıvının dokulara geçmesiyle oluşan bu şişlikler, kalp hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Bu durumda, doktora görünmeniz faydalı olacaktır. Özellikle çorap giydiğinizde, lastiğin çok fazla bastırması ve yara izleri bırakması durumunda, doktora görünmeniz gerekmektedir.