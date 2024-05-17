Çorbacı önünde silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorbacı önünde silahlı saldırı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir çorbacının önünde oturan şahsa, husumetlisi tarafından tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda çorbacıda çalışan bir kişi de dahil olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, olay sabah saatlerinde Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ö.S. isimli kişiye, çorbacı dükkanının önünde otururken, kimliği henüz belirlenemeyen ancak husumetli olduğu bir şahıs tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda, Ö.S. ile birlikte çorbacı dükkanında çalışan A.S. isimli kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından ve ayağından yaralanan şahıslar, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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