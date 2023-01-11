Çorlu Tren Kazası davası 21 Mart'a ertelendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamına ilişkin davanın 12’nci duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 21 Mart 2023'e ertelendi.
Ara karar için duruşmaya ara verildiği sırada sanık avukatlarının yakınlarını kaybeden ailelere sataşması üzerine adliye koridorunda gerginlik çıktı.
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