Çorlu'da Emekli Uzman Çavuşun ekmek teknesi yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorlu'da Emekli Uzman Çavuşun ekmek teknesi yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki aracı yanan emekli uzman çavuş Adem Coşkun, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, sabaha karşı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak'ta meydana geldi. Adem Coşkun’a ait 59 AAG 448 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

"Ekmek teknem olan aracım yandı, çok üzgünüm," diyen Coşkun, yaşadığı şoku ve üzüntüyü dile getirirken, "Oğlum arabadan korna sesi geldiğini duymuş ve beni uyandırdı. Arabanın başına gittiğimizde alevler içindeydi. Ne yapacağımı bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Olayda sabotaj ihtimali olabileceğini düşünüyorum, söyleyecek söz bulamıyorum," ifadelerini kullandı.

Coşkun'un yaşadığı üzüntüyü hafifletmeye çalışan oğlu ve komşuları, onu teselli etmeye çalıştı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

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