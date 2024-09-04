Çorlu’da otomobilin çarptığı yayanın ağır yaralandığı kaza kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Yulaflı Caddesi'nde, Çorlu Taşıyıcılar Kooperatifi girişinde meydana geldi.
Talha H. yönetimindeki 60 BF 396 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan tır şoförü Aykut K.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aykut K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis inceleme başlatırken, olayın güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.
Vatandaşlar, kazaların sık yaşandığı bu yol üzerinde gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.