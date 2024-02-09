Çorum polisinden 'şok' denetim. Onlarca silah ele geçirildi

İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polisin görev aldığı şok denetimler kapsamında polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

2-9 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 14 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği, 12 adet kesici ve delici alet, 23 adet şarjör, 375 adet fişek, 162 adet sentetik ecza maddesi, 15,15 gram esrar, 15,26 gram metamfetamin, 32,69 gram bonzai, 4 adet payp ile 100 adet barkod ve bin 200 adet makaron sigara ele geçirildi.