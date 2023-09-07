Çorum polislerinden uyuşturucu operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl merkezinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 2003 gram sentetik kannabinoid, 8 tablet sentetik ecza, 486 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 adet tabanca ile 5 fişek, iki kilogram tütün ile 3 Bin 275 TL ele geçirildi.

5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bu şahıslardan 3'üne “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmaktan 2'sine “Uyuşturucu Madde Kullanma” suçundan adli işlem yapıldı.

Bu şahıslardan 2'si daha sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.