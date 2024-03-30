Çorum Şehir Müzesi ziyaret açıldı

Çorum Şehir Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Tarihi Veli Paşa Hanı içerisinde oluşturulan müze, Ramazan Ayı boyunca sabah 09.00’dan akşam 19.00’a kadar ziyarete açık olacak.

Şehrin 8 bin yıllık tarihini balmumu heykelleri ve diğer sergileme yöntemleriyle sunulduğu müze, hakkında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2019 seçimlerine girerken çok sayıda vaadimiz vardı. Bunların nerdeyse tamamına yakınını gerçekleştirmeyi Rabbim bize nasip etti. Onlardan iki tanesini de bu hafta içerisinde açıyoruz. Cuma günü saat 14.00’te Hayvan hastanemizi açıyoruz. Yine 2019 vaatlerimizden bir tanesi de şehrimize bir müze kazandırmaktı. İlimizin tarihini, kültürünü, geçmişini, bugününü anlatan çok güzel bir şehir müzesini tarihi Veli Paşa Hanı içerisinde oluşturduk” ifadelerini kullandı.