Çorum Sungurlu SYDV geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çorum Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde eğitici olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış bayan olmak,

4) Bilgisayar kullanıyor olmak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasina ya da affa uğramış dahi olsa devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim sağlık raporu.

Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir).

Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV,

Sungurlu İlçesi sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge