﻿Çorum Sungurlu SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çorum Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro görevlisi olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affs uğramış dahi olsa devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı seçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş ve cinsiyet gibi özel şartları da taşımak.

8) En az 4 yıllık lisans veya lisansüstü eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının Iktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim Finans ve Bankacılık, Ekonomi, Finans, Ekonomi ve Finans, Finans ve Ekonomi, Bankacılık ve Finans bölümlerinden birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan ve başvuru sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şart aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Bilgisayar kullanabilmek ve temel ofis programlarına hakim olmak, (Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile belgelendirmek),

2) Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel, ruhsal hastahk, sakathk veya engeli bulunmamak,

3)İlan tarihi başlangıcı itibariyle son 1 (Bir) yıldır Sungurlu ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek,