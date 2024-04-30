23 Nisan'da öğrencilerine Atatürk tişörütü giydiren öğretmen açığa alındı. Rasim Ozan Kütahyalı hedef almıştı

Van’da bir köy ilkokuluna atanan öğretmen Ayşegül Avcı yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir gösteri düzenlemeye karar verdi. Öğrencilerine günlerce zeybek oynamanın püf noktalarını anlatıp provalar yaptı.

Zeybek oynamayı öğrenen öğrencilerine törende giymeleri için Atatürk baskılı tşörtler dağıttı. Velilerin de cep telefonlarıyla kayıt aldığı gösteride öğrenciler zeybek oynayarak bayramlarını kutladı.

Bu olayı öğretmen Ayşegül Avcı sosyal medya hesabından duyurdu. Öğretmen Avcı'nın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeni atanmışım, köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıyor. Ben Atatürk baskılı tişörtlerle 23 Nisan'da zeybek oynadım. Bu benim zaferimdir. Kendimle ve çocuklarımla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

KIZAĞA ÇEKİLDİ

Sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı ve merkeze çekildi.

Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek', 'pasife alınmak' anlamına geliyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından söz konusu öğretmenin tweetini paylaşarak, "Tatvan’ın Kıyıdüzüköyü’nde öğretmen. Köydeki tüm Kürtleri terörist olarak gören ve küçücük Kürt çocuklarını Atatürk sopasıyla “terbiye” etmekle gurur duyan başörtülü bir öğretmen. Türbanlı bir Nur Serter. İslamcılık ve Atatürkçülük izdivacı bu ülkeye hakim oldu Mevcut Rejim bu" yazmıştı.