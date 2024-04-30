Zeynep Bastık’ın doğum günü partisine katılan Kobra Murat, aldığı ücreti açıkladı

8 Temmuz 1993’ye dünyaya gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 30. yaş günü için bir parti organize etmiş, "Gacı 30 oldu" notu ile paylaşmıştı.

Zeynep Bastık ve partiye davetli olanlar, roman havası eşliğinde dans etmişlerdi.

Zeynep Bastık'ın doğum günü partisine damga vuran olay ise partiye Kobra Murat'ın katılmasıydı.

Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde şarkılar söyleyip roman havası oynayan Kobra Murat, performansı ile geceye imza attı.

Aramızda Kalmasın programında konuşan Kobra Murat, aylar evvel gittiği Zeynep Bastık'ın doğum günü partisi için aldığı ücreti açıkladı.

Yorgun olmasından ötürü normalin iki üç katı bir ücret istediğini, fakat bu ücretin hiç problemsiz kabul edildiğini söyleyen Kobra Murat, "Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim" dedi.

Kobra Murat, "Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Bulgaristan'dan geldim, aşırı yorgundum ama normalin iki üç katı para istedim ve parti için bana 80 bin lira verdiler.” diyerek aldığı ücreti paylaştı.