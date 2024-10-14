Çorum'da baca temizliği yaparken samanlık ile evini yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da baca temizliği yaparken samanlık ile evini yaktı

Çorum'un Alaca ilçesinde baca temizliği sırasında yangın çıktı. Yangında samanlık ve içindeki 120 balya saman kül olurken, ev itfaiyenin yoğun çabasıyla son anda kurtarıldı.

Olay, Alaca'nın Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt köyünde yaşayan Zafer Sakınmaz, baca temizliği yapmak için evin çatısına çıktı. Bacayı temizlemek için ateş yaktı ancak alevler bacadan samanlığa sıçradı ve yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yangında 120 balya saman ve samanlık kül olurken, eve sıçrayan alevler itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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