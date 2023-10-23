Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'da husumetli şahıslar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi’nde, S.U. ile E.L. Sanayi 2. Sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.L. yanında bulundurduğu bıçak ile S.U.'yu yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kavgayı gören S.U.'nun arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu bıçaklama olayına karışan E.L. ve yanında bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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