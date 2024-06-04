Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde ileri derece şeker hastası olan 32 yaşındaki Serkan Eliaçık, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eliaçık'ı yakınları Osmancık Caddesi üzerindeki ikametgahında hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde Eliaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla Eliaçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

aw219956-01.jpg

aw219956-02.jpg

Son Haberler
Manisa'da uyuşturucu operasyonu. 12 gözaltı Gündem
Manisa'da uyuşturucu operasyonu. 12 gözaltı
Pamukkale orman yangını! Hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor Gündem
Pamukkale orman yangını! Hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor
Yargı'ya FETÖ temizliği geliyor. Gözler kararnameye çevrildi Gündem
Yargı'ya FETÖ temizliği geliyor. Gözler kararnameye çevrildi
Ebrar Karakurt ve Gizem Örge'nin gözyaşlarını tutamadıği anlar. Tüyleriniz diken diken olacak Spor
Ebrar Karakurt ve Gizem Örge'nin gözyaşlarını tutamadıği anlar. Tüyleriniz diken diken olacak
Mustafa Varank'ın hedefindeki koltuğu açıkladı. Fatih Altaylı'ya neden 'hoşt' dediği belli oldu Gündem
Mustafa Varank'ın hedefindeki koltuğu açıkladı. Fatih Altaylı'ya neden 'hoşt' dediği belli oldu
Özgür Özel, Bulgaristan Başmüftüsü’ne telefon Gündem
Özgür Özel, Bulgaristan Başmüftüsü’ne telefon
Gamze’nin ölümünde gerekçeli karar açıklandı: Eşi balkondan itti Gündem
Gamze’nin ölümünde gerekçeli karar açıklandı: Eşi balkondan itti