Çorum’da bir genç evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Eliaçık'ı yakınları Osmancık Caddesi üzerindeki ikametgahında hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde Eliaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla Eliaçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.