Çorum’da çarpışan otomobiller tarlaya uçtu

Kaza, Alaca-Yozgat Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat’tan Alaca istikametine seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki otomobil, Ü.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. ,

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar araçlarda bulunan yaralıları çıkardılar.

Kazada otomobil sürücüleri E.Y. ve Ü.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.K., Z.K. ve F.K. yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA