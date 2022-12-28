Çorum'da otomobil devrildi: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 DNY 83 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Kılıçdere köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Ayşe, Ömer, Hüseyin, Ahmet ve Hatice Uzun yaralandı.

Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)