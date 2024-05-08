Türk gemileri İsrail ambargosunu deldi iddiası gündeme bomba gibi düştü! 4 gemi Kıbrıs'ta kapatıp Haifa Limanı'nda açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok sayarak Gazze'de acımasızca katliamlarını sürdüren İsrail ile ticareti sona erdirdiklerini açıklamıştı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, 5 mayıs tarihinde sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin İsrail’e koyduğu ambargoya rağmen Turkon isimli bir ticaret gemisinin Türkiye’den İsrail’e gittiğini, geminin çıkış tarihiyle ilgili yaptığı incelemede geminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ambargo açıklamasından 2 gün sonra yola çıktığını öne sürmüştü. Geminin varış noktasının ise en başta Mısır olarak verilip, yolda İsrail olarak değiştirildiğini de sözlerine eklemişti.

Haskoloğlu, 3 gün sonra sosyal medya hesabı X’den yaptığı başka bir paylaşımda, Türkiye - İsrail arasındaki ambargoya rağmen, 4 ticari geminin ambargoyu ihlal ettiğini iddia etti.

"4 TİCARİ GEMİ AMBARGOYU İHLAL ETTİ"

Haskoloğlu, yaptığı paylaşımda, takip ettiği Türkiye'den yola çıkan ticari gemilerin Kıbrıs yakınlarında AIS transponderlerini kapattığını ve saatler sonra İsrail, Haifa limanını terk ederken tekrar açtığını iddia etti.

Haskoloğlu, “Özetle, bu ticari gemiler Türkiye'den ayrıldığında ambargonun delindiğini gizlemek için transponderlerını kapatıyor, İsrail limanına gidiyor. İsrail limanından ayrıldıktan bir süre sonra tekrar açıyorlar. AIS transponderlerını kapatmak normal olmayan bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan savaş hala devam ederken, İsrail’in Gazze şehrine gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 45 bin kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkileri tamamen kestiğini açıklamıştı.

Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı olmadığını, İsrail’in şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdüğünü bir müslüman olarak buna seyirci kalamayacaklarını, bu nedenle 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok sayarak Gazze'de acımasızca katliamlarını sürdüren İsrail ile ticareti sona erdirdiklerini duyurmuştu.