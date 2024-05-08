Singapur’da eğitim uçuşu sırasında F-16 savaş uçağı düştü

Pilot, uçaktan kendini fırlatarak kurtuldu. Kazanın ardından Singapur Savunma Bakanlığı, güvenlik önlemi olarak F-16 filosunun eğitimini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bakanlık, askıya alma kararının, güvenli eğitim koşullarının yeniden sağlanması için yapıldığını belirtti.

Düşen uçağın pilotunun, F-16 uçağında 2 binden fazla uçuş tecrübesine sahip olduğu açıklandı. Detaylı incelemeler devam ederken, eğitim uçuşlarının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Singapur, yaklaşık 30 yıldır ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını kullanıyor. En son F-16 kazası, Mayıs 2004'te ABD'nin Arizona eyaletinde bir gece eğitim uçuşu sırasında gerçekleşmişti ve 25 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti.