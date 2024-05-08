Singapur’da eğitim uçuşu sırasında F-16 savaş uçağı düştü

Kaynak: İHA
Singapur’da eğitim uçuşu sırasında F-16 savaş uçağı düştü
Singapur'un Tengah Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı kısa süre sonra düştü.

Pilot, uçaktan kendini fırlatarak kurtuldu. Kazanın ardından Singapur Savunma Bakanlığı, güvenlik önlemi olarak F-16 filosunun eğitimini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bakanlık, askıya alma kararının, güvenli eğitim koşullarının yeniden sağlanması için yapıldığını belirtti.

Düşen uçağın pilotunun, F-16 uçağında 2 binden fazla uçuş tecrübesine sahip olduğu açıklandı. Detaylı incelemeler devam ederken, eğitim uçuşlarının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Singapur, yaklaşık 30 yıldır ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını kullanıyor. En son F-16 kazası, Mayıs 2004'te ABD'nin Arizona eyaletinde bir gece eğitim uçuşu sırasında gerçekleşmişti ve 25 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti.

Son Haberler
“Arılarım beni tanıyor” diyen bal üreticisi atletle arılarına bakım yapıyor Yerel Haberler
“Arılarım beni tanıyor” diyen bal üreticisi atletle arılarına bakım yapıyor
Emeklilere 5 bin lira pazar desteği verilecek. Ayrıntılar ortaya çıktı Ekonomi
Emeklilere 5 bin lira pazar desteği verilecek. Ayrıntılar ortaya çıktı
Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrenci tutuklandı Gündem
Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrenci tutuklandı
Bir anda borç batağına saplanabilirsiniz. Mobil bankacılık kullananlar dikkat Gündem
Bir anda borç batağına saplanabilirsiniz. Mobil bankacılık kullananlar dikkat
Gövdesinin üzerine inen uçağın kaldırılma çalışması devam ediyor Gündem
Gövdesinin üzerine inen uçağın kaldırılma çalışması devam ediyor
Real Madrid Bayern Münih: İlk 11'ler belli oldu Spor
Real Madrid Bayern Münih: İlk 11'ler belli oldu