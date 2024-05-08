Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrenci tutuklandı

Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da okul müdürünü vuran öğrenci tutuklandı
Eyüpsultan'da bir özel liseden atılmasını okul müdürüne bağlayarak müdürü silahla vuran öğrenci, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden müdür, İbrahim Oktugan, tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğramıştı.

7 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu öğrenci Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan'ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yakalanan öğrenci Y.K., gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddiaya göre, öğrenci Y.K.'nın okuldan atılmasını ve aralarındaki tartışmayı bahane ederek müdürü hedef aldığı ortaya çıktı. Y.K.'nın ifadesinde, okul müdürüyle yaşadığı tartışma sonrasında kendisini savunmak amacıyla ateş ettiğini belirttiği öğrenildi.

Y.K.'nın tutuklanmasıyla ilgili detaylar, savcılığın sevk yazısında yer alırken, yaşananların ardındaki detaylar da ortaya çıktı.

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