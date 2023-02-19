Çorum'da dün gece 3 deprem meydana geldi. Çok sayıda vatandaş geceyi dışarıda geçirdi

Korkuya neden olan depremlerden ilki, saat 20:54'te 3.8 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 21:03'te Pınarcık merkezli ikinci sarsıntının büyüklüğü ise 3.4 olarak açıklandı. Son deprem de 21:07'de Pancarlık köyü merkezli olarak 2.3 şiddetinde oldu.

Yaşanan sarsıntıların ardından çok sayıda Çorumlu, geceyi sokakta geçirdi. Benzin istasyonlarına giden araç sahipleri ise her ihtimale karşı depolarını doldurdu. Vatandaşlar köy ve bağ evlerine gitmek için harekete geçince şehir merkezinde trafik adeta durma noktasına geldi. Polis, trafik yoğunluğu nedeniyle önlem aldı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarında beklerken bazıları ise parklarda ateş yakarak geceyi dışarıda geçirdi.