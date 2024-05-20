Kurbağa avlayan yılanı önce kovaladılar sonra gözleme ve su verdiler

Antalya Kepez Kent Ormanı’nda kurbağa avlan yılana vatandaşlar terlikle müdahale etti. Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada ise vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.
Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi
Kurbağayı kurtaran vatandaşlar yılanı su ve gözleme ile besledi. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, kana kana su içti.
Cep telefonu ile kaydedilen anlar sosyal medyada gündem oldu.