Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinden flaş açıklama. Ayrılık iddiaları çıkmıştı

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Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinden flaş açıklama. Ayrılık iddiaları çıkmıştı
Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel çiftinden ayrılık iddialarına yanıt geldi.

Hatayspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ile ayrılığın eşiğinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, haberinde "Eylül 2010'da evlenen, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama Zeynep Demirel'in, boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim" yazmıştı.

Haberin devamında ise "Yakın çevrelerinden hep çok mutlu bir çift olduklarını duyduğum Volkan ile Zeynep'in boşanacak olmasına hakikaten çok şaşırdım. Bir söylentiye göre de, Zeynep aslında daha önce boşanmak istemiş ama birlikte Hatay depremini yaşadıkları için deprem yaralarıyla birlikte evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış ama olmamış. Ne diyeyim, her ikisi için de hayırlısı olur inşallah" şeklinde yazıldı.

VOLKAN DEMİREL'DEN PAYLAŞIM GELDİ
Volkan Demirel, boşanma iddialarına yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

İddiaları yalanlayan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile bir fotoğraf paylaştı ve ''Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz'' notunu düştü.

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