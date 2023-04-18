Çorum'da elektronik sigara operasyonu

İHA'nın haberine göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Alaca İlçesi'nde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda elektronik sigara ile elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi ve Alaca İlçesi'nde yapılan iki ayrı çalışmada, 2 şahsın ikamet ve iş yerinde elektronik sigara satıldığının tespit edilmesi üzerine, zanlıların işyeri ve araçlarında yapılan adli aramada; 507 adet kaçak elektronik sigara ile 99 adet kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Elektronik sigaralar ile likitlere el koyan polis ekipleri, iki şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet etmek suçunda adli işlem başlattı.