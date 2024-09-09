Çorum'da iki cip çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde iki cip çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Kaza Mecitözü-Amasya Karayolunda meydana geldi.

Kaza sonucunda 7 kişi yaralandığı 1 kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İbrahim T. idaresindeki 19 AEK 622 plakalı cip, Çorum-Amasya kara yolu, Köseeyüp köyü yakınlarında Salih T'nin kullandığı FY-297-FE plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunanlardan n Huri Kara olay yerinde hayatını kaybetti.