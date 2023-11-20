Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çorum istikametine seyir eden Seyfettin Ş. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna dönmeye çalışan Arif S. yönetimindeki 19 LK 317 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan ağacı devirdi. Kazada sürücüler Seyfettin Ş. ve Arif S. ile Döndü Şahin yaraladı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin savrulduğu görülüyor.