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Çorum'da 25 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen operasyonda 25 bin 160 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:11
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Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Çorum'da 25 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yapılan iki ayrı çalışmada, 2 şahsın ikamet ve iş yerinde doldurulmuş makaron sigara satıldığının tespit edilmesi üzerine, bahse konu ikamet ve iş yerinde yapılan adli aramada; 25 bin 160 adet kaçak makaron sigara, 5 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 1 adet sigara basma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 19 adet kaçak elektronik sigara, 9 adet kaçak elektronik sigara likiti ile 120 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaçak sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, iki şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet etmek suçunda adli işlem başlattı.

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