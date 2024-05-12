İsrail'e tepki göstermeyen ünlüler hızla takipçi kaybediyor

Sosyal medyada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeyen ünlülere karşı başlatılan bloklama akımı büyük ilgi görüyor. Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'e karşı duyarsız kalan ünlüleri takip etmeyi bırakarak tepkilerini gösteriyor.

Bu akımın etkisiyle bazı ünlü isimler, bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalan ve tepki göstermeyen ünlüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından bloklanarak takip edilmemeye başlandı.