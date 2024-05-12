İsrail'e tepki göstermeyen ünlüler hızla takipçi kaybediyor

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'e tepki göstermeyen ünlüler hızla takipçi kaybediyor
Sosyal medyada İsrail'e tepki göstermeyen ünlülere karşı başlatılan bloklama akımı hızla yayılıyor. Bazı ünlü isimler, bu akımın etkisiyle bir gecede 3 milyon takipçi kaybetti

Sosyal medyada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeyen ünlülere karşı başlatılan bloklama akımı büyük ilgi görüyor. Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'e karşı duyarsız kalan ünlüleri takip etmeyi bırakarak tepkilerini gösteriyor.

Bu akımın etkisiyle bazı ünlü isimler, bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kalan ve tepki göstermeyen ünlüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından bloklanarak takip edilmemeye başlandı.

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