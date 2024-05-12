Ünlü komedyene törende İsrail protestosu

Dünya genelinde bazı üniversitelerde devam eden Gazze’ye destek protestolarına ABD’li bir üniversite daha eklendi. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuşma yapmak için katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e destek verdiği için öğrenciler tarafından protesto edildi.

“FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK SLOGANI ATILDI”

Bazı öğrenciler, ABD’li komedyen Seinfeld’in konuşması esnasında "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak törenden ayrıldı. Bazı öğrenciler ise törenden çıkarken Filistin bayrağı açtı.

Bazı katılımcılar ise Seinfeld’a destek vererek lehine tezahürat yaptı. Seinfeld, kendisine yapılan protestoya rağmen konuşmasını tamamladı.