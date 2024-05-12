Ünlü komedyene törende İsrail protestosu

Kaynak: İHA
Ünlü komedyene törende İsrail protestosu
ABD’deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuşmacı olarak katılan ünlü komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e destek verdiği için öğrenciler tarafından protesto edildi. Bazı öğrenciler, ABD’li komedyenin konuşması esnasında tören alanını terk etti.

Dünya genelinde bazı üniversitelerde devam eden Gazze’ye destek protestolarına ABD’li bir üniversite daha eklendi. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuşma yapmak için katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e destek verdiği için öğrenciler tarafından protesto edildi.

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“FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK SLOGANI ATILDI”

Bazı öğrenciler, ABD’li komedyen Seinfeld’in konuşması esnasında "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak törenden ayrıldı. Bazı öğrenciler ise törenden çıkarken Filistin bayrağı açtı.
Bazı katılımcılar ise Seinfeld’a destek vererek lehine tezahürat yaptı. Seinfeld, kendisine yapılan protestoya rağmen konuşmasını tamamladı.

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