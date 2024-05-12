Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün altından motorunu aldılar

Trafikte usülsüz ve tehlikeli şekilde hareket eden bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olay, şehir içinde meydana geldi ve sürücü, trafiği tehlikeye atacak şekilde hızlı ve kuralsız bir şekilde ilerliyordu.

Polis ekiplerinin anında müdahalesiyle durdurulan sürücü, motorundan indirilerek gözaltına alındı. Sürücünün motosikleti, trafik kurallarını ihlal ettiği için elinden alındı ve çekiciye yüklenerek götürüldü. Olay, güvenlik kameralarına da yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı