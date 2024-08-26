Çorum'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü 2'si çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çorum'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü 2'si çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu

Çorum'da kırmızı ışık kuralını ihlal eden bir sürücü 2'si çocuk 4 kişiyi yaraladı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da D100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Samsun'a doğru seyir halinde olan Hakan Atıcı'nın kullandığı otomobil, Çorum'dan Osmancık yönüne gitmekte olan Hamdi Keleş yönetimindeki araçla Çorum Yol kavşağında çarpıştı. Çarpışma, Hamdi Keleş'in kullandığı otomobilin ışıklı kavşakta karşıya geçmeye çalıştığı sırada meydana geldi.

Kaza sonucu Hakan Atıcı, eşi Hülya Öksüz Atıcı, 4 yaşındaki kızları Zeynep Atıcı ve 2 yaşındaki oğulları Metehan Atıcı yaralandı. Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge trafik ekipleri, başka kazaların önüne geçmek amacıyla güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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