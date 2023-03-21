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Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı

Çorum'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:12
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Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı

Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
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İHA'nın haberine göre kaza, Çorum-Ortaköy karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet B. yönetimindeki 06 FM 6572 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet S. yönetimindeki 19 RJ 297 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet A., Kamile A. ve Naciye A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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