Altında fırtına. Gram altın şahlandı

Altında fırtına. Gram altın şahlandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ortadoğu’da gerilimin artması, altının şahlanmasına sebep oldu. Gram altın 2540 TL’yi buldu.
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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 1

Gün içinde ons altın 2450 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı, gram altın ise 2540 TL’yi gördü.

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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 2

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Ortadoğu’da yaşanan gerilim ve Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) bu sene para politikasını gevşetmeye başlayacağına dair düşüncelerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 3

Ons altın 2450 dolara yükselerek rekor kırarken, ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre, gram altın da 2540 liraya çıktı.

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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 4

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan ekonomik verilerin desteği ve dolarda yaşanan küresel güç kaybıyla birlikte ons altın; bir ayın ardından 2400 doları aşmıştı. Ons altın bu haftaya da yükselişle başladı.

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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 5

Haftaya rekorla başlayan altının yükselmesine yol açan en önemli gelişmeler, FED’in bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik değerlendirmeler ve Ortadoğu’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları oldu.

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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 6

Ons altın günün erken saatlerinde 2450 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı ve gram altın da 2540 TL seviyesine yükseldi.

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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 7

Şu an ise, gram altın 2.525 iken çeyrek altın 4.145 seviyesinde bulunuyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.

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Altında fırtına. Gram altın şahlandı 8
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