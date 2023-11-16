Çorum’da yangın

Çorum merkeze bağlı Harmancık Köyü'nde çıkan yangında 3 traktör, 1 kamyonet ve binlerce saman balyası kül olurken, 3 katlı evde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Çorum’da yangın

Edilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Harmancık Köyü'nde Erol Tan’a ait evin garaj kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler garajın yan tarafında bulunan mandıra ve eve sıçradı.

Alevleri gören köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Laçin ve Çorum Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Yangında Tan’a ait 3 traktör, bir kamyonet, mandıra, garaj, tarım aletleri, ambarlarda bulunan tarla ürünleri ve binlerce saman balyası kül oldu. Yangında Tan’a ait 3 katlı evin 2 katında da büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Yangının akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığını dile getiren ev sahibi Erol tan, “Takdiri ilahi böyleymiş, elden gelen bir şey yok. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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