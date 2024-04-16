Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı

EKONOMİK BİR GEZİ Mİ?

Çorum merkezde ve Yazılıkaya da oteller günümüz fiyatlarına göre pahallı değil. Çorum merkezde, 1.100 liraya kahvaltı dahil olarak otelde kalınabiliyor.

Yazılıkaya da ise bir gece ve kahvaltı iki kişi için fiyat, 1.500 lira. Yemek içme çok ucuz değil fakat biz Ramazan ve Bayram günlerinde orada olduğumuz için çok yer de açık değildi ve fiyat bilgisine çok sahip olamadık. Ama bir saç tava, yarım mercimek çorba ve yoğurtlara 800 lira ödedik.

Hayvancılığın ve tarımın bu kadar geniş alanda yapıldığı topraklarda bu fiyatların biraz daha insaflı olmasını bekliyorduk. Fakat şehir merkezinde bu güne kadar yediğim en iyi kanat ve tavuk çevirme ile kokoreç ile köfte gayet ekonomikti.