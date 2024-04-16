Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı

Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı
Kaynak: Haber Merkezi
Vakıf 19’un geleneksel hale getirdiği, Turizm Haftası’nın ilk gününe endekslenen Dünya Hitit Günü etkinliklerinin üçüncüsü, 15 Nisan akşamı Ankara’da Türk Japon Vakfı’nda başladı. Emsal Tuncer, Çorum'daki taşların gizemini tek tek görüntüleyerek açıkladı.
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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 1

Emsal Tuncer, Hitit Günü etkinlikleri dolayısıyla Çorum da Hititler’in izlerini sürdü.

Aldığı notları YENİÇAĞ ile paylaştı.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 2

EKONOMİK BİR GEZİ Mİ?

Çorum merkezde ve Yazılıkaya da oteller günümüz fiyatlarına göre pahallı değil. Çorum merkezde, 1.100 liraya kahvaltı dahil olarak otelde kalınabiliyor.

Yazılıkaya da ise bir gece ve kahvaltı iki kişi için fiyat, 1.500 lira. Yemek içme çok ucuz değil fakat biz Ramazan ve Bayram günlerinde orada olduğumuz için çok yer de açık değildi ve fiyat bilgisine çok sahip olamadık. Ama bir saç tava, yarım mercimek çorba ve yoğurtlara 800 lira ödedik.

Hayvancılığın ve tarımın bu kadar geniş alanda yapıldığı topraklarda bu fiyatların biraz daha insaflı olmasını bekliyorduk. Fakat şehir merkezinde bu güne kadar yediğim en iyi kanat ve tavuk çevirme ile kokoreç ile köfte gayet ekonomikti.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 3

ÇORUM ARKEOLOJİ MÜZESİ

Gelelim gezimizi sırasındaki rotamıza. İlk gün hemen Çorum Arkeoloji Müzesi’ne gittik. Bina en baştan bizi sardı. İçi çok güzel düzenlenmiş ve geniş bir eser topluluğu ile misafirlerini bekliyor.

Unutmadan, müze içinde bir de Etnografya Salonu da var. Müzekart ile Çorum’da Hitit eserlerinin yer aldığı tüm müzeleri gezebiliyorsunuz.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 4

Müzekart yıllık olarak 60 lira gibi çok uygun fiyatta. Bu arada müzekart ile müze mağazalarında ve kafeteryalarında indirimden yararlanabiliyorsunuz. Yanınıza almayı unuttuysanız ya da çıkartacak fırsatınız olmadıysa sanal olarak telefonunuza yükleyebiliyor ve tüm müzeleri bu uygulama ile gezebiliyorsunuz.

İlk gününüzü Çorum Merkez de geçirip çevre ilçelere de gidebilirsiniz. Çorum merkezde ünlü eni 1,5 metre olan arastayı fotoğraflayabilir, sevdikleriniz için leblebi stoklayabilirsiniz. Leblebiler çok çeşitli olmakla birlikte kilogramları 140 ile 160 lira civarında değişiyor.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 5

ALACAHÖYÜK VE HATTUŞA YOLUNDA

İkinci günümüz sabah ilk olarak Alacahöyük’e gittik. Alacahöyük arkeolojik alanını gezerken Atatürk’ün kendi parasından 500 lira vererek kazıları başlattığını öğrenince, ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu bir kere daha görüyoruz. Alacahöyük Ören yerinin girişinde hemen bir müze yer alıyor.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 6

Tunç Çağı’nın ve Hitit döneminin önemli bir dinsel tören ve sanat merkezi olan Alacahöyük, hani şu hep turizm fotoğraflarında, tarih kitaplarında yer alan sfenksli kapıyı da göreceğiniz yer.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 7

Hititlerin izinde yolumuz devam ediyor. Sırada Hattuşa... Hattuşa, Bozkale de ve tabii müzesi ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Unesco Dünya Mirası nda yer alan Hattuşa da MÖ 6 bin yılına kadar uzanan yerleşim bulunmakta.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 8

Şehirde 5 kapı mevcut. Ören yeri içinde arabanızla gezip, park yerlerinde gezinize devam ediyorsunuz. Arabasız maalesef yapılabilecek bir tur değil. Sfenksli kapı, Kral Kapısı ve Aslanlı Kapı, Büyük Tapınak ve burada bulunan yeşil renkli sunak taşı, Yer Kapı gibi yapılar en önemli noktalar.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 9

Yer Kapı Tüneli (potern) 71 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde. Yer Kapı’dan çıktığınızda hemen Sfenkli Kapı dan şehrin en yüksek yerine varıyorsunuz ve buradan şehri, upuzun tarlaları görüp Anadolu”nun ne kadar bereketli olduğunu bir kez daha izliyoruz.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 10

Hattuşa’dan ayrılıp üç kilometre uzaktaki Yazılıkaya’ya geçtik. MÖ 16. Yüzyıla kadar tarihlenen açık hava tapınağı büyüleci. Hitit Kaya Anıtları’nın en büyüğü olan ve Hitit tanrılarının resmedildiği alanda, hani şu kitaplarda, Türkiye tanıtımlarında gördüğümüz kaya resimleri bizleri karşılıyor. Nasıl güzeller, nasıl heybetliler... Saatlerce iki oda arasında kalıveriyorsunuz.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 11

Ve gün yorgun ama mutlu bir şekilde biterken, Çorum merkeze dönmek yerine Yazılıkaya’daki otellerde konaklamak mantıklı. Yazılıkaya ve Hattuşa’yı otelinizin camından izleyebilir, gün batımını fotoğraflayabilirsiniz.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 12

Bizim tercihimiz bu yönde oldu ve gezimizin dördüncü günü, Hititlerin izini Ankara Medeniyetler Müzesi’nde sürdük. Anadolu’nun eski bir başkentinden(Hattuşa) Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine (Ankara) uzanan yol sonunda Hititlere ait birçok eseri görüp istikametimizi İstanbul’a çevirdik.

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 13

İstanbul Arkeoloji Müzesi ile bu turumuzun son noktası oldu. Örneğin, Hitit hükümdarı 3. Hattuşili ile Mısır Firavunu 2. Ramses arasında imzalanan ve dünyanın ilk barış anlaşması olarak geçen Kadeş Antlaşması, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yer alıyor. Kimbilir başka Hitit Günü’nde Hititlerin izlerini sürmeye hangi ilde oluruz?

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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 14
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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 15
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Çorum'un taşlarındaki gizem. Tek tek görüntülenip açıklandı 20
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