Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı

Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın "Mardin'de şort giydirmem" açıklamasıyla başlayan tartışmalar, kızı Roza'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yeni bir boyut kazandı.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 1

Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile olan evliliğinden iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Şarkıcı ve kızı Roza, İstinye'de görüntülendi.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 2

Coşkun Sabah ve Ceyda Okay, boşanmalarına rağmen "Hala dostuz, görüşüyoruz. Bir problemimiz yok" diyerek ilişkilerinin iyi olduğunu belirttiler.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 3

Baba-kız, güzel havanın tadını çıkararak alışveriş yaptı ve yeni sezon ürünlerini inceledi.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 4

Günün sonunda yorgunluk kahvesi içip sohbet eden ikili, "Güzel bir gün" diyerek objektiflere poz verdiler.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 5

Roza Sabah, babasının daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu söylediği ve bikinili pozlarıyla gündeme gelen isim oldu.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 6

Coşkun Sabah, kızının fotoğrafları hakkında “Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın” diyerek tepki göstermişti.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 7

Coşkun Sabah, kızının giyim tarzı hakkında da konuşmuş ve “Kordon'da şort giyebilir, Mardin'de giydirmem” diyerek farklı yerlerde farklı tutumlar sergileyeceğini ifade etmişti.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 8

Roza Sabah ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 9
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 10
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 11
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 12
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 13
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 14
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 15
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 16
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 17
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Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı 18
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