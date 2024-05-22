Coşkun Sabah 'Mardin'de şort giydirmem' demişti... Kızı Roza bikinili fotoğrafları paylaştı

Türkiye eski güzeli Ceyda Okay ile olan evliliğinden iki kızı olan Coşkun Sabah, 2017 yılında boşanmıştı. Şarkıcı ve kızı Roza, İstinye'de görüntülendi.
Coşkun Sabah ve Ceyda Okay, boşanmalarına rağmen "Hala dostuz, görüşüyoruz. Bir problemimiz yok" diyerek ilişkilerinin iyi olduğunu belirttiler.
Baba-kız, güzel havanın tadını çıkararak alışveriş yaptı ve yeni sezon ürünlerini inceledi.
Günün sonunda yorgunluk kahvesi içip sohbet eden ikili, "Güzel bir gün" diyerek objektiflere poz verdiler.
Roza Sabah, babasının daha önce yurt dışında iyi paralara okuduğunu söylediği ve bikinili pozlarıyla gündeme gelen isim oldu.
Coşkun Sabah, kızının fotoğrafları hakkında “Ben İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım. Neden sapık adamlar tuvaletinde elinde cep telefonu benim kızımın resmine baksın” diyerek tepki göstermişti.
Coşkun Sabah, kızının giyim tarzı hakkında da konuşmuş ve “Kordon'da şort giyebilir, Mardin'de giydirmem” diyerek farklı yerlerde farklı tutumlar sergileyeceğini ifade etmişti.
Roza Sabah ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.