Covid-19 testinin hangi tarikata yaptırıldığını açıkladı. İsmail Arı şok bilgiyi verdi

Tüm dünya Covid-19 virüsüyle savaşırken, 11 Mart 2020 tarihinde bu virüs Türkiye'ye de geldi. Vakaların görülmesinin ardından belirtileri yaşayanlar hastanelere koşarak test yaptırmaya başladı. Milyonlarca cana mal olan bu virüsün testleri ile ilgili gazeteci İsmail Arı'dan herkesi şoke edecek bir açıklama geldi.

Fatih Altaylı'nın konuğu olan ve "Türkiye'deki menzil gerçeğini açıklar mısın?" sorusuna yanıt veren İsmail Arı, şu ifadeleri kullandı:

"FETHULLAHÇILAR YERİNİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DOLDURDULAR"

"Kocaman bir holding görüyorum aslında. Fethullahçılar yerini çok hızlı bir şekilde doldurduklarını görüyoru. Kızılay'ın bir ihalesini menzil bağlantılı bir şirketin aldığını öğrendim ve bunu haberleştirdim. Şirketin resmi sahibi aynı zamanda Emsey Hastanesi'nin muhasebe müdürü ve Kızılay'a kan malzemesi satıyor. Milyonlarca dolarlık. Sosyal medya hesaplarında çok açık zaten. Gerçek menzil ile boy boy fotoğrafları var.

"HEPİMİZİN TESTİNİ MENZİLCİLER YAPTI"

Ferhat Danışman isimli bir Menzil Cemaatinin müridi veya önemli ismi. İlk defa o zaman karşıma çıktı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü şimdiki Sağlık bakanımız o zaman iyi sağlık müdürüydü. Onun döneminde bir ihale yapılıyor. İhalede şunun için, hastanelerde, kamu hastanelerinde. Covid-19 testi Kızılay'dan 2019'da ihale alan Menzilciler. O zaman herkes Covid-19 testi yaptırdı. Hepimizin testini menzilciler yaptı. Milyonlarca lira para aktardılar...