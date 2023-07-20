Covid-19’un o nodülleri hangi kanseri tetikler

Doç. Dr. Orhan Yücel, Covid-19 virüsünün ciğerlerde bıraktığı nodüllere dikkat çekti ve, “Covid sonrası ciğerlerdeki nodüller acaba akciğer kanserinin bir başlangıcımı yoksa bırakmış olduğu bir sekel mi diye bazen ikileme düşüyoruz.” diye uyardı.

KAYNAK: İHA
Covid-19’un o nodülleri hangi kanseri tetikler

Akciğer kanseri en sık görülen ve en ölümcül kanser türlerinden biri. Özellikle erkeklerde en sık görülen ve tüm dünyada en fazla ölüme sebep olan akciğer kanseri ile görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Orhan Yücel, “Özellikle riskli hasta grupları ve ileri yaşlardaki kişilerde nodüllerin takip edilmesi şart. Nasıl biz Covid'in kimde ne kadar bir etki olduğunu ön göremiyorsak bazen hasta çok ağır bir hastalık geçirmesine rağmen etkisi ve izi hiç kalmıyor ama çok hafif geçirmelerine rağmen ciğerlerde ciddi sekeller kalıyor. Covid sonrasındaki dönemde ‘nodüller acaba akciğer kanserinin bir başlangıcımı yoksa covidin bırakmış olduğu bir sekel mi' bu ikisi arasında bazen ikileme düşüyoruz. Bu yüzden belli aralıklarla bu nodüllerin takip edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

NODÜLLER KANSER YAPILARINA BENZİYOR MU?

Nodüllerin kanser yapılarına benzeyip benzemediğine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan şunları söyledi:

“Nodülün şekline, uzantılarına, yapısına, büyüyüp büyümediğine gibi birçok özelliğine bakıp takipte bulunuyor ve elimizde bir öngörü oluşuyor. Eğer hasta riskli bir hasta ise ve bu nodülün özellikleri de akciğer kanseri tümürünü çağrışım yaptırıyorsa hemen iğne veya doku biyopsisi yaparak tümürün olup olmadığını kesinleştiriyoruz. Bu devam eden bir sürecin parçası. Bunu Covidle ilişkilendirmek her vakada kolay bir süreç değil. Anacak şu bir gerçek, Covid kendisinden bağımsız olarak ortaya çıkan akciğer tümörlerinin de ortaya çıkabilmesi için çok ciddi bir veri tabanı oldu. Bizim literatürden öğrendiğimiz enfeksiyon zemininde tümör kesinlikle gelişebilmektedir. Bunları da yakaladık ve tedavi ettik.
Öncesinde insanların akciğerlerine bu kadar hakim değildik. Bu Covid zamanında çok ciddi tetik yapma imkanımız oldu. Bu tetikler soncunda çok detay gördük, bu detaylar içerisinde de akciğer kanserini daha başlangıç evresindeyken çok küçükken tespit ettik”

İHA

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