Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da devam eden Cristiano Ronaldo, imzaladığı yeni sözleşmenin ardından tarihe geçti. Manchester United’dan ayrıldıktan sonra 2023’te Al Nassr’a imza atan Ronaldo, yazın kontratını 2 yıl daha uzatmıştı.

İLK MİLYARDER FUTBOLCU OLDU

Portekizli yıldızın yeni sözleşmesinin değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu belirtilmişti. Spor tarihinin en çok kazanan isimlerinden Ronaldo, yeni bir rekorun sahibi oldu. Ronaldo, 1.4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki ilk milyarder futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yıldız futbolcu, futbol dışında imzaladığı çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da önemli bir gelir elde etmişti. Ronaldo, kariyeri boyunca Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr takımlarının formalarını giydi.