Beşiktaş’ın eski golcüsü Pascal Nouma, Rumen futbolu ve Galatasaray’ın unutulmaz oyuncusu Gheorghe Hagi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Nouma, Hagi'ye tokat attığını söyledi.

İşte Pascal Nouma'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"HAGI'YE TOKAT ATTIM"

Rumen basınından GSP’ye röportaj veren Nouma, 2000 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sert bir tartışma yaşadığı Hagi’ye soyunma odası koridorunda tokat attığını ileri sürdü. Eski Fransız oyuncu, "Hagi, bana ve anneme küfretti. Kendisini de mafya olarak tanıttı. Ona çok sinirlendim. Hatırlıyor musun, seni koridorda tokatlamıştım! Bugün bile o anı unutamıyorum" dedi. Nouma, Hagi’nin yaşanan tartışma sırasında kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullandığını da öne sürdü.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geldiFenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı! Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a geldiSpor

Pascal Nouma'dan dünyanın konuşacağı Gheorghe Hagi iddiası! "Koridorda tokatladım" - Resim : 2

Kerem Aktürkoğlu'na büyük ceza yolda! UEFA devreye girdi: Kontratta usulsüzlükKerem Aktürkoğlu'na büyük ceza yolda! UEFA devreye girdi: Kontratta usulsüzlükSpor

"LUCESCU'YA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

"Lucescu’ya büyük saygı duyuyorum. Beni Beşiktaş’a o aldı. Hayatımda sadece yüzde 2 şansım kalmışken bana güvendi"

"POPESCU MELEK GİBİYDİ"

Nouma, Gheorghe Hagi gibi Galatasaray forması altında tarihi başarılar yaşayan Rumen futbolunun bir diğer efsanesi Gheorghe Popescu için ise "Tam bir centilmen, adeta melek gibiydi" dedi.

Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Senegal harekete geçtiGalatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Senegal harekete geçtiSpor

Pascal Nouma'dan dünyanın konuşacağı Gheorghe Hagi iddiası! "Koridorda tokatladım" - Resim : 5

Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da ilk 5'te!Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da ilk 5'te!Spor
95 milyon euro'luk Antony Fenerbahçe'ye göz kırptı95 milyon euro'luk Antony Fenerbahçe'ye göz kırptıSpor
Kenan Yıldız ve Can Uzun vakası! Almanya'ya bir gol dahaKenan Yıldız ve Can Uzun vakası! Almanya'ya bir gol dahaSpor