Cristiano Ronaldo ucuz kurtulmuş. Televizyona yansımayan görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Cristiano Ronaldo ucuz kurtulmuş. Televizyona yansımayan görüntüler ortaya çıktı

A Milli Takım'ın, Portekiz ile oynadığı maç birçok kez Ronaldo'ya sarılmak isteyen taraftarlar nedeniyle durdu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye Portekiz karşılaşması sahaya giren taraftarlar nedeniyle birkaç kez durdu. O görüntüler televizyon ekranlarına yansıtılmadı.

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Ancak ortaya çıkan fotoğraflara göre Cristiano Ronaldo adeta sakatlanmaktan son anda kurtulmuş. Çünkü sahaya atlayan her taraftar hemen Ronaldo'nun yanına koştu.

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4 kez duran oyunda Ronaldo sahaya giren her taraftarla fotoğraf çektirdi. Ancak bu sırada ısrarlı davranan bazı taraftarlar Ronaldo'nun sakatlanmasına neden oluyordu.

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Taraftarlar daha sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarılırken bir kişinin üzerinde Türkiye forması olduğu görüldü.

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Ronaldo minik bir taraftarına ise yakın ilgi gösterdi. Yanına gelen çocuğa önce kollarını açan Ronaldo daha sonra sarılıp, selfie çektirdi. Minik taraftar güvenlik görevlilerini peşine takıp sahadan ayrıldı.

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Bu arada Türkiye - Portekiz maçını Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de tribünden takip etti.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun, Türkiye hasreti devam etti. Bu maça kadar Türkiye'ye golü olmayan Ronaldo, suskunluğunu bu maçta da bozamadı.

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