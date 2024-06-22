Cristiano Ronaldo ucuz kurtulmuş. Televizyona yansımayan görüntüler ortaya çıktı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye Portekiz karşılaşması sahaya giren taraftarlar nedeniyle birkaç kez durdu. O görüntüler televizyon ekranlarına yansıtılmadı.

Ancak ortaya çıkan fotoğraflara göre Cristiano Ronaldo adeta sakatlanmaktan son anda kurtulmuş. Çünkü sahaya atlayan her taraftar hemen Ronaldo'nun yanına koştu.

4 kez duran oyunda Ronaldo sahaya giren her taraftarla fotoğraf çektirdi. Ancak bu sırada ısrarlı davranan bazı taraftarlar Ronaldo'nun sakatlanmasına neden oluyordu.

Taraftarlar daha sonra güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarılırken bir kişinin üzerinde Türkiye forması olduğu görüldü.

Ronaldo minik bir taraftarına ise yakın ilgi gösterdi. Yanına gelen çocuğa önce kollarını açan Ronaldo daha sonra sarılıp, selfie çektirdi. Minik taraftar güvenlik görevlilerini peşine takıp sahadan ayrıldı.

Bu arada Türkiye - Portekiz maçını Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de tribünden takip etti.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun, Türkiye hasreti devam etti. Bu maça kadar Türkiye'ye golü olmayan Ronaldo, suskunluğunu bu maçta da bozamadı.