Avrupa bizi konuşuyor. 'En aptalca kendi kalesine atılan gol'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkan A Milli Takım, Portekiz karşısında adeta bozguna uğradı.

Sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Ay-Yıldızlı ekibimiz hem oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı hem de grupta liderlik şansını kaybetti.

Karşılaşmaya damga vuran olay ise Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı goldü. 28. dakikada ortada bir tehlike yokken kaleye bakmadan Altay'a geri pas veren Samet skorun 2-0'a gelmesine neden oldu.

Bu gol Avrupa'da geniş yankı buldu. Alman basınından Bild, "Avrupa Şampiyonası'nın en aptal kendi kalesine golü" başlığını attı.

Portekiz basınından Record da "Türkiye-Portekiz maçının 28. dakikasında Milli Takım kendi kalesine saçma sapan golle farkı 2-0'a çıkardı! Portekiz hücumda topu kaybetti ama Samet Akaydin, topu kalecisine verirken anlaşmazlık yaşadı ve kendi kalesine şut çekti" ifadesini kullandı.

Alman basınından Kicker de "Avrupa Şampiyonası'nın en garip golü" ifadesini kullandı.