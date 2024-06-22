Emre Sakçı Avrupa Şampiyonu oldu. İstiklal Marşımızı herkese dinletti

Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan bir başarı geldi. 50 metre kurbağalama dalında mücadele eden milli yüzücü Emre Sakçı, altın madalyaya uzandı.

Başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'ndaki organizasyonda Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yer aldı. Finali 26.92'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Öte yandan aynı stilde finalde yer alan Nusrat Allahverdi, 27.35'lik derecesiyle 17-18 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak 6. oldu. Erkekler 200 metre kelebekte ise Polat Uzer Turnalı, 1.56.55'le Avrupa 6'ncısı olarak finali tamamladı.