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CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki firar girişiminin önlenmesi için yapılan müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklunun yaralandığı, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 03:03
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CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama

CTE'den Hatay cezaevinde yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE), yapılan yazılı açıklamada, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI"

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunduğu ve ardından yangın çıkardığı ifade edilen açıklamada, firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumundaki tutuklu ile hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahalenin yapıldığı aktarıldı.

"OLAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Müdahale sonucunda firar girişiminin engellendiği ve yangının söndürüldüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır."

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR BAŞKA CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Açıklamada, söz konusu olaylar sonucu ceza infaz kurumunun kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkinin sağlandığı bilgisine yer verildi. (AA)

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