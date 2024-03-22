Cübbeli Ahmet İsmailağa Cemaati'ne son uyarı. Gün ve saat verip FETÖ'cüleri açıklayacağını söyledi

İsmailağa cemaatinin lideri olan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünden sonra cemaat içinde başlayan kavga sürüyor.

Medyada ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile cemaate son uyarıda bulundu.

Daha önceden de yayınladığı videolarla İsmailağa cemaatindeki bozulmalara işaret eden ‘Cübbeli Ahmet’, videosunda bu kez de FETÖ tehlikesine dikkat çekti.

“Efendi hazretlerinin rabıtasını artık bozdurmaya karar vermişler” diyen Cübbeli Ahmet Hoca, seçim sonrasında hareketliliğin artacağını belirtti.

Cemaat içindeki bir gruba işaret eden Cübbeli Ahmet, “Kiminin şantajı var FETÖ’nün elinde, kiminin şusu var busu var. Bunları az çok biliyoruz. Burada böyle bir yapılanma var” ifadelerini kullandı.

İSMAİLAĞA'YA SON UYARI

İsmailağa cemaati içindekilere çağrıda bulunan Cübbeli Ahmet, “Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak! İsmailağa'ya son ihtâr! Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30’a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!” dedi.