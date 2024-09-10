Cübbeli Ahmet: İsmailağa’yı İBDA-C’yle terörize etmek istiyorlar

İstanbul İkitelli’de düzenlediği bir sohbetin çıkışında saldırıya uğrayan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı saldırı ve saldırının arkasındaki planı anlattı.

Lalegül TV Özel Yayın’ında konuşan Cübbeli, Nakşibendi tarikatının radikalleştirilmeye çalışıldığını, bunun da İsmailağa cemaati üzerinden yapılmak istendiğini ileri sürdü. Cübbeli şunları kaydetti:

Cübbeli Ahmet yaşadığı dehşeti anlattı… ‘Tam elleriyle boğazımı sıkarken…’

“Dış güçler, İsmailağa’yı ılımlandırmak, şeriat bakımından taviz; İBDA-C’yle de terörize etmek istiyorlar. Bu FETÖ’nün projesi ama FETÖ’nün kendi projesi olmaz. MOSSAD ve CIA’nın projesi. Nakşilerden bir grubu radikalleştirmemiz lazım. Menzil’den buna yol bulamadılar, Erenköy cemaatinden buna yol bulamadılar, İskenderpaşa cemaatinden buna yol bulamadılar. Ama şu anda görüyoruz ki ana avrat sövenler İsmailağa’da hocaefendiler.

“Gezmemen lazım diye mesaj verdiler. Ben de ‘Daha çok gezmem lazım’ diye mesaj aldım bu işten. Ki benim ihvanın ayağına gitmem diğerlerini rahatsız etti. 50 senedir dalmayan şimdi niye daldı? Bize yapılan bu hareket, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı

NE OLMUŞTU?

7 Eylül tarihinde İstanbul İkitelli’de katıldığı bir sohbet sonrasında kalabalığın arasından çıkan Cübbeli Ahmet bir şahsın kendisine bir anda saldırması ile neye uğradığını şaşırmıştı. Saldırı sonrasında hızla müdahale edilen şahsın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu saldırı ile gündem olan Cübbeli Ahmet daha sonra katıldığı yayınlarda kendisine yapılan saldırı hakkında düşüncelerini kamuoyuna aktarmıştı.