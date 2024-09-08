Cübbeli Ahmet yaşadığı dehşeti anlattı… ‘Tam elleriyle boğazımı sıkarken…’

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Küçükçekmece’de bir dernekte katıldığı sohbet çıkışında saldırıya uğradı. Kalabalığın içinden Cübbeli Ahmet’e yaklaşan bir kişi boğazını sıktı. Saldırgana Cübbeli Ahmet’in korumaları müdahale ederken polis ekipleri gözaltına aldı.

Cübbeli Ahmet saldırıda yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Cübbeli, "Adamın elleri mengene gibi. Solu kapamadı sağdan bir sıktı" şeklinde konuştu.

CNN Türk’te katıldığı canlı yayında konuşan Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

"Saldırıya uğradım. Benim tanıdığım kişiler 'İlk olarak IŞİD görünüyor' dedi. Resmi değil. Slogan atmadı dövdü. 'Senin ben...' deyip dövdü. Emniyet, koruma arkadaşlarıma "Güvenliği artırın" demiş. Ekip istemişler. Ekibin olması elimizi kolaylaştırdı. Beni panikletmemek için bana söylememişler. Bugün "korumayı artırın" mesajını geldiğini söylediler. Emniyet güçleri kimlik bilgilerine ulaşmış. Resmi makamları aşmayalım. Nereden geldiğine vs dair bana bilgi verilmedi. Adamın elleri mengene gibi. Solu kapamadı sağdan bir sıktı. Koruma arkadaşım müdahale etmese nefesim kesilecekti. Eliyle darp etti. Benim siteme girerseniz görürsünüz. IŞİD, Telegram'dan benim fotoğrafımla silahlı resmini koyup 'Öldürün' demiş. IŞİD'i ilk ben patlattım. Bunları en çok ben konuşuyorum. Daha önceden ima yollu tehditler alıyordum. Korkunun ecel faydası yok. Çoluk cocuk üzülüp korkuyor. Benim işim bu."

SALDIRIYA UĞRAYACAĞINI BİLİYORDU

Cübbeli Ahmet’in saldırıya uğrayacağını 4 gün önce Ekol TV’de katıldığı bir canlı yayında bildiği ortaya çıktı.

İsmail Ağa'nın adamlarındaki Mahmut Erenciler, FETÖ ve IŞİD’in hedefinde olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet’in geçenlerde İBDA-C tarafından da tehdit edildiğini dile getirmişti.

Cübbeli Ahmet’in açıklamaları şöyle:

“Ya şimdi sosyal medya öyle bir şey ki...

Benim hakkımda FETÖ'cüler bir kefen çıkarıyor.

Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor, kimisi sövüyor, kimisi seviyor.

Bir bilmem Nalin Şerif çıkarıyor, öbürü ondan sonra hakkımda kumpas yapıyor, bir şey çıkarıyor.

Babam hakkında çıkarıyor.

O kadar fazla da hakaret var ki şu an.

Ama hakaret yapanların çoğu İsmail Ağa'nın adamlarındaki Mahmut Erenciler ve İBDA-C terör örgütü.

Şu anda tabi ben Selefilerin hedefindeyim.

IŞİD'in hedefindeyim.

PKK’nın hedefindeyim,

FETÖ’nün hedefindeyim

Adnancıların hedefindeyim.

Üstüne bir de İBDA-C çıktı.

Tehdit de ettiler geçen.”