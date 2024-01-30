Cübbeli Ahmet'in erkeklerin tıraşı hakkında yaptığı açıklama gündem oldu: "Niye bıyığını usturaya vuruyorsun karı mısın sen?"

Daha önce yaptığı birçok açıklamayla tepki toplayan Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sefer de sakal tıraşı açıklaması sosyal medyada gündem oldu:"Sakal tıraşı haram. Bıyığını kesemezsin. Niye bıyığını usturaya vuruyorsun, karı mısın sen?"