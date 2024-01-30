Cübbeli Ahmet'in erkeklerin tıraşı hakkında yaptığı açıklama gündem oldu: "Niye bıyığını usturaya vuruyorsun karı mısın sen?"

Cübbeli Ahmet Hoca, daha önceki çeşitli açıklamalarıyla sıkça gündeme gelmiş ve tartışmalara yol açmıştı. Bu seferki açıklamasında ise Hoca, sakal tıraşının haram olduğunu söyledi. "Bıyığın dudaklarının üstünü kapatırsa çorbaya, yemeğe girer, duaların kabul olmaz, haram. Bıyığını kesemezsin. Niye bıyığını usturaya vuruyorsun, karı mısın sen?" şeklindeki ifadeleriyle dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözleri, sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak tartışma konusu oldu.
30 Ocak 2024 Salı