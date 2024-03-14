Cübbeli Ahmet'in mezar şirki animasyon oldu. Nakşiliğin Halidiye kolu cennetlikse diğer kolları ne oluyor

İsmailağa Cemaati’nden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü yaptığı bir konuşmada tartışmalara neden olan sözler söylemişti.

Cübbeli, “Kabirden çıkan adamı azap melekleri yakalasa ve azaba götürürlerken yaka paça o adam dese ki ‘Ben Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundanım’ dese hemen bırakırlar” ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet’in tartışma yaratan sözleri animasyon oldu. Animasyonda Cübbeli’nin sözleri yer alırken, mezardan çıkan bir adamın önce şeytanlar tarafından yaka paça götürüldüğü sonra ise bırakıldığı görüldü. Söz konusu animasyon sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Cübbeli’nin sözleri animasyonla birlikte yeniden gündem olurken “Nakşiliğin Halidiye kolu cennetlikse diğer kolları nereye gidecek?” yorumu yapıldı.